¡Por fuga de amoniaco en una empresa en Jesús María 20 trabajadores resultaron intoxicados!

JESÚS MARÍA, AGS.- Una fuga de amoniaco al interior de una empresa en el municipio de Jesús María provocó la evacuación inmediata de la planta; al menos 20 trabajadores sufrieron una intoxicación leve, sin que fuera necesario su traslado a ningún hospital.

El grave incidente sucedió en la empresa Agroin, localizada sobre la carretera a Las Jaulas, alrededor de las once de la noche con veinte minutos del jueves 16 de octubre.

Las actividades al interior se desarrollaban con normalidad cuando de pronto se activó la alarma por la fuga del amoniaco.

Los trabajadores fueron desalojados y llevados al exterior de la nave industrial para protegerlos, aunque al menos dos decenas de ellos presentaron síntomas de intoxicación por la inhalación del químico.

Elementos del cuerpo de Bomberos del Estado y del Municipio de Jesús María se presentaron en la empresa para contener la fuga, mientras que paramédicos del ISSEA arribaron a la planta para brindar los primeros auxilios a los trabajadores intoxicados, pero no ameritaron ser llevados a algún centro médico.

Los bomberos realizaron una revisión para determinar el origen y las causas que provocaron la fuga del amoniaco, y ventilaron la nave para evitar su acumulación.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Jesús María brindaron seguridad perimetral en la zona en tanto se llevaban a cabo los trabajos para controlar la situación.

Los bomberos, después de varios minutos, dejaron el lugar sin riesgo, por lo que los empleados pudieron regresar a sus labores.

No se reportaron afectaciones mayores ni daños estructurales en las instalaciones de la empresa.