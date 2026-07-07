¡Por hombre lesionado de gravedad movilización de emergencia en V.N.S.A.!

AGUASCALIENTES, AGS.- Una intensa movilización de los cuerpos de emergencia y policiales se registró la tarde del lunes 6 de julio en el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción, luego de que se reportara a una persona del sexo masculino con heridas graves en la vía pública.

Los hechos se registraron alrededor de las 17:00 horas, cuando vecinos de la calle Ángel Venegas Ahumado, en el sector Estación de V.N.S.A., alertaron al servicio de emergencias 911 sobre un hombre que presentaba múltiples lesiones auto-infligidas en el cuerpo con una herramienta de corte, por lo que solicitaban el apoyo urgente de una ambulancia.

Al lugar arribaron paramédicos y elementos policiales para brindar los primeros auxilios a quien fue identificado como Héctor Jancarlo “N”, de 36 años de edad.

Debido a la gravedad de las heridas y a la delicada condición en la que se encontraba fue trasladado en estado grave al Hospital General de Zona número 3 del IMSS, donde su pronóstico se reportó como reservado.

Minutos más tarde, elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Policía Científica acudieron al sitio de los hechos para realizar el levantamiento de indicios y continuar con las indagatorias correspondientes para esclarecer la situación.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal iniciaron las indagatorias del hecho y determinaron que Héctor Jancarlo intentó quitarse la vida, primero por ahorcamiento y al no conseguirlo tomó un esmeril con disco de corte para provocarse varias heridas en diferentes partes el cuerpo, aunque no trascendieron los motivos por los que atentó contra su existencia.