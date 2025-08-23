¡Por homicidio calificado y asociación delictuosa mujer fue sentenciada a 27.6 años de prisión en Fresnillo!

FRESNILLO, ZAC.- La Unidad de Homicidios Dolosos de la Vicefiscalía Distrital de Fresnillo obtuvo sentencia condenatoria en juicio oral en contra de Hermelinda “N”, declarada partícipe cómplice por el delito de homicidio calificado y coautora por el delito de asociación delictuosa en perjuicio de cuatro personas y la sociedad.

El Tribunal le impuso una pena de 27 años y seis meses de prisión por los hechos ocurridos en febrero de 2024.

En esa fecha, Hermelinda “N”, junto con otras personas, llegaron a la colonia Barrio Alto, en Fresnillo, donde se encontraban las víctimas.

Mientras sus coautores disparaban un arma de fuego contra las víctimas, provocándoles la muerte instantánea, la sentenciada se encargaba de las labores de ubicación y vigilancia en diversos hechos.