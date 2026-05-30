¡Por homicidio culposo va a juicio taxista que provocó la muerte de un motociclista en el distribuidor vial norte!

AGUASCALIENTES, AGS.- El taxista que provocó la muerte de un motociclista tras un accidente en el distribuidor vial norte, en la colonia Trojes de Alonso, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio culposo, aunque lo enfrentará en libertad.

Guillermo “N”, de 64 años, enfrenta cargos por la muerte de Diego Armando Medina, de 37 años de edad.

El percance trágico sucedió el martes 26 de mayo de este año, minutos después de las ocho de la mañana, en el distribuidor vial del bulevar a Zacatecas y la avenida Siglo XXI.

El sexagenario, al volante del taxi número económico 541, un Renault Kwid, modelo 2025, en color blanco, transitaba por el bulevar mencionado de norte a sur, pero al tomar la rampa que conecta con el tercer anillo se cambió de carril sin precaución.

Con su maniobra impactó a Diego Armando, que circulaba en la misma dirección en una moto marca TVS, línea RTR, en color negro, y quien se fue a estrellar contra el muro de contención del puente vehicular, lo que le costó la vida.

Oficiales de la Policía Vial detuvieron al taxista y lo presentaron ante el agente del Ministerio Público, que integró una carpeta de investigación y lo consignó ante una jueza de Control.

Guillermo recibió el auto de vinculación a proceso por homicidio culposo, con dos meses de plazo para la investigación complementaria.

Para no estar en prisión deberá presentarse cada mes ante la autoridad correspondiente, se le prohibió salir del estado sin autorización judicial así como acercarse a los deudos de la víctima mortal.