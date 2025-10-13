¡Por homicidio y tentativa de homicidio en Fresnillo dos sujetos fueron sentenciados a más de 93 años de prisión!

ZACATECAS, ZAC.- Miguel Ángel “N” y Juan Manuel “N” fueron declarados responsables por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado en perjuicio de seis personas.

Derivado de una exhaustiva investigación por parte de la Unidad de Homicidios Dolosos y Delitos Graves de la Vicefiscalía Distrital de Fresnillo, se logró probar la plena responsabilidad de los sentenciados en tres eventos distintos registrados en el municipio.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) informó que obtuvo sentencia condenatoria de 93 años cuatro meses de prisión en contra de los dos hombres.