¡Por la ejecución de cuatro víctimas sentenciaron a 125 años de prisión a seis sujetos y una mujer!

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto obtuvo sentencia condenatoria global de 125 años de prisión así como el pago de la reparación del daño, en contra de Sergio “N”, Rito “N”, Dalia “N”, Édgar “N”, Carlos “N”, Juan “N” y Jaiden “N”, por los delitos de homicidio calificado en perjuicio de cuatro víctimas y asociación delictuosa en perjuicio de la sociedad.

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2024, en la colonia Alma Obrera en el municipio de Zacatecas, cuando los ahora sentenciados agredieron con armas de fuego a cuatro víctimas, quienes perdieron la vida en el lugar.