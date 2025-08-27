¡Por la ejecución de un vendedor de drogas sentenciaron a un sicario en Aguascalientes!

Recibió una condena de 21 años 3 meses de prisión por homicidio doloso calificado

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sicario que participó en la ejecución de un vendedor de drogas en el municipio de Jesús María en el 2023, fue sentenciado a 21 años 3 meses de prisión tras ser declarado culpable por el delito de homicidio doloso calificado con premeditación y ventaja.

Se trata de Juan José “N”, que también tendrá que pagar 237 días multa, gastos funerarios, terapia psicológica, indemnización y reparación del daño moral a favor de los familiares del ejecutado, que respondió al nombre de Juan José Ramírez, que contaba con 45 años de edad y vivió en la calle Paseos de la Higuera del fraccionamiento Paseos de las Haciendas, en J.M.

El lunes 3 de julio del 2023, alrededor de las once de la noche, varios sujetos en dos motocicletas llegaron a la casa de la víctima con la intención de acabar con su vida debido a que vendía drogas para un grupo rival al suyo.

Juan José Ramírez salió a la cochera de su vivienda, donde el sentenciado Juan José y otro individuo lo golpearon, mientras que un tercero le disparó con un arma de fuego desde la calle.

El pistolero ingresó a la cochera y le hizo otras dos detonaciones.

Tras el ataque los responsables huyeron, mientras que familiares del agredido, a bordo de una camioneta particular, lo trasladaron en primera instancia a la Unidad de Medicina Familiar número 6 del Seguro Social en Jesús María, donde fue estabilizado y posteriormente canalizado al Hospital General de Zona número 3 del IMSS, donde finalmente murió el viernes 7 de julio a causa de un balazo que recibió en el abdomen.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal identificaron a Juan José como uno de los agresores de la víctima y lo detuvieron en cumplimiento a una orden de aprehensión girada en su contra.

El acusado fue vinculado a proceso con prisión preventiva por homicidio y durante el juicio la Fiscalía General del Estado logró demostrar su participación en los hechos, por lo que fue condenado a 21 años 3 meses de cárcel.