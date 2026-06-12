¡Por la volcadura de una camioneta en la carretera federal 71 Norte cuatro lesionados graves!

TEPEZALÁ, AGS.- Un aparatoso accidente se registró la noche del jueves 11 de junio sobre la carretera federal 71 Norte, a la altura de la comunidad El Porvenir, en el municipio de Tepezalá, donde una camioneta se salió del camino y terminó volcada, dejando como saldo cuatro personas gravemente lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes los hechos ocurrieron a las 21:45 horas, cuando una camioneta Chevrolet Silverado, con placas de circulación extranjeras, circulaba a velocidad inmoderada, lo que provocó que el conductor perdiera el control de la unidad y se volcara de manera aparatosa.

En la unidad viajaban dos hombres y dos mujeres, todos originarios de la comunidad de Alamitos, en el mismo municipio, quienes resultaron con lesiones de consideración, por lo que fueron trasladados en estado grave al Hospital General de Rincón de Romos por paramédicos del ISSEA.

Al lugar del accidente acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos Municipales de Tepezalá, quienes en coordinación con paramédicos brindaron atención a los lesionados y realizaron las labores de auxilio correspondientes.

Las autoridades iniciaron con las investigaciones para esclarecer las causas del percance.