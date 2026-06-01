¡Por la volcadura de una camioneta lesionados una mujer embarazada y varios jornaleros!

FRESNILLO, ZAC.- Una camioneta sufrió una salida de camino y volcadura en esta localidad, por lo que resultaron lesionados una mujer embarazada y varios jornaleros.

El accidente se registró minutos después de las tres de la tarde del domingo 31 de mayo.

La camioneta, de cabina y media, tipo Pick-Up, era desplazada por la carretera estatal que conduce a Bañón, en Villa de Cos, cuando a la altura de la comunidad Los Méndez, en Fresnillo, el conductor perdió el control debido a que el asfalto se encontraba mojado a causa de la lluvia.

Ante esto, la unidad de motor abandonó la superficie de rodamiento y se volcó aparatosamente, quedando sobre sus cuatro llantas.

Tras ser enterados del percance, al sitio se movilizaron paramédicos de la Cruz Roja de Villa de Cos, que se encargaron de auxiliar a las víctimas.

A los jornaleros les diagnosticaron golpes leves y a la mujer embarazada la trasladaron a un hospital para su debida atención médica.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública resguardaron la zona para evitar otro accidente, mientras que oficiales de la Dirección de Policía Vial Preventiva realizaban las diligencias y el peritaje correspondientes para deslindar responsabilidades.