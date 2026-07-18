¡Por los delitos de homicidio y lesiones apresaron a sujeto buscado por la justicia!

SAÍN ALTO, ZAC.- Elementos de la Policía Estatal Preventiva, Policía Municipal y Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) detuvieron a un hombre que era buscado por la autoridad al contar con una orden de aprehensión vigente por los delitos de homicidio y lesiones.

Los hechos ocurrieron cuando el personal operativo realizaba recorridos de vigilancia sobre el bulevar Salvador Ríos Cordero, cuando detectaron un vehículo que era conducido a exceso de velocidad.

Al darle alcance, los elementos entrevistaron al conductor, quien presentaba aliento alcohólico.

Como parte del protocolo de actuación se solicitaron sus datos generales y tras realizar la consulta correspondiente se confirmó que el masculino identificado como Miguel Ángel “N”, de 48 años de edad, contaba con una orden de aprehensión vigente por los delitos de homicidio y lesiones.

Ante esta situación, el masculino fue detenido y puesto a disposición de la autoridad competente para dar cumplimiento al mandamiento judicial y continuar con el procedimiento legal correspondiente.