¡Por narcomenudeo y desobediencia y resistencia de particulares vincularon a proceso a un sujeto y cuatro mujeres!

ZACATECAS, ZAC.- La Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ), obtuvo vinculación a proceso en contra de Juan “N”, María “N”, Samanta “N”, Delia “N” y Sandra “N” por su probable participación en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y desobediencia y resistencia de particulares.

Los hechos ocurrieron el pasado 28 de julio del año en curso, cuando los imputados fueron detenidos en flagrancia en la avenida Pedro Coronel en el municipio de Guadalupe, cuando elementos de seguridad les localizaron diversos narcóticos en su posesión.

Como medida cautelar los imputados deberán permanecer en prisión preventiva justificada en tanto se resuelve su situación jurídica.