¡Por narcomenudeo y robo equiparado sentenciaron a más de nueve años de prisión a sujeto en Zacatecas!

ZACATECAS, ZAC.- La Unidad de Investigación y Litigación obtuvo sentencia condenatoria de nueve años y 10 meses de prisión en contra de Jeremy Jaziel “N” por delitos contra la salud, posesión con fines de comercio de diferentes narcóticos, y por robo equiparado en perjuicio de la sociedad y de una persona.

Cuando elementos de seguridad detuvieron a Jeremy Jaziel “N” y a otros individuos se le realizó una inspección y se le encontró en posesión de narcóticos, lo que los vincula a delitos de narcomenudeo. Además, se le aseguró un vehículo con reporte de robo vigente.

Estos hechos ocurrieron entre 2023 y 2024, en Guadalupe y Zacatecas.