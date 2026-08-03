¡Por portación de armas de fuego y delitos contra la salud vincularon a proceso a Felipe Lomelí!

AGUASCALIENTES, AGS.- La jueza de Control Yuridia Bello Camacho vinculó a proceso con prisión preventiva a Felipe Lomelí alias “El Guayabo”, detenido en su domicilio en el municipio de Jesús María por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México acusado de liderar una célula de un grupo delictivo.

La juzgadora le inició un proceso penal por los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano y contra la salud en la modalidad de posesión con fines de venta.

Felipe Lomelí fue arrestado la tarde del sábado 25 de julio en su casa en la comunidad San Miguelito, en J.M., y fue acusado de amenazar a los policías de la SSyPC con un arma de fuego.

Además, tras su detención se le aseguraron 150 gramos de metanfetamina (crystal).

Pese a que sus familiares han insistido en que es inocente, Felipe fue consignado ante la jueza y el sábado 1 de agosto, tras una audiencia que se prolongó por casi 12 horas, resolvió su situación legal dictándole el auto de vinculación a proceso por los cargos que se le imputaron.

También le impuso la prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Desde su aprehensión, el acusado fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 12 ubicado en el estado de Guanajuato para su reclusión y desde donde vía virtual participó en la audiencia en la que conoció la resolución de la jueza de Control.