¡Por portación de un arma sofisticada dentro de una camioneta capturaron a dos sujetos en Villas San Nicolás!

Policía Municipal detuvo a dos jóvenes tras una inspección preventiva en Ignacio Zaragoza y Potreros

El arma Pietro Beretta con 19 cartuchos y la camioneta quedaron a disposición de la FGR

AGUASCALIENTES, AGS.- Elementos de la Policía Municipal aseguraron a dos personas por la presunta portación de un arma de fuego durante un recorrido de vigilancia realizado sobre la calle Ignacio Zaragoza esquina con Potreros, en la colonia Villas de San Nicolás.

Los hechos ocurrieron cuando los oficiales detectaron una camioneta Jeep Sahara gris con placas extranjeras que circulaba de manera irregular.

Tras marcarle el alto, descendieron Pablo, de 25 años, y Juan, de 26, quienes presentaban aliento alcohólico.

Conforme a protocolo, se les practicó una inspección corporal preventiva sin localizarles objetos constitutivos de delito.

Pero al revisar el interior de la camioneta, los oficiales encontraron un arma de fuego calibre .22, marca Pietro Beretta, abastecida con un cargador que contenía 19 cartuchos útiles.

Los ocupantes no pudieron acreditar la legal posesión ni presentar documentación que autorizara su portación.

Ambos fueron asegurados junto con el vehículo.

Finalmente, los detenidos, el arma y la camioneta quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, autoridad que continuará con las investigaciones y definirá la situación jurídica de los involucrados conforme a derecho.