¡Por presunta disputa de territorio para la venta de drogas hombre fue baleado en la colonia 2 de Octubre!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre resultó herido por un proyectil de arma de fuego en una extremidad inferior tras ser atacado por dos sujetos que viajaban en motocicleta, en el oriente de la ciudad.

El lesionado fue identificado como José de Jesús “N” alias “El Chuna”, de 34 años de edad.

El ataque ocurrió alrededor de las 22:20 horas del lunes 5 de enero, en la calle 16 de Septiembre esquina con 24 de Diciembre, en la colonia 2 de Octubre.

Una familiar del lesionado reportó al 911 que José de Jesús había recibido un disparo en la pierna. Señaló que los presuntos agresores viajaban en una motocicleta Italika, de 250 centímetros cúbicos, y vestían sudaderas negras con las capuchas puestas, precisando que escaparon con dirección a Norias de Ojocaliente.

Paramédicos acudieron al lugar y confirmaron que el herido presentaba una herida por proyectil de arma de fuego calibre .22, con orificio de entrada sin salida en el gemelo de la pierna derecha.

“El Chuna” se negó inicialmente a ser trasladado a bordo de la ambulancia UE-51 de la Coordinación Municipal de Protección Civil, por lo que a bordo de la patrulla AGS914A2 de Seguridad Pública Municipal fue llevado al Hospital General de Zona número 2 del IMSS.

De manera extraoficial trascendió que la víctima habría identificado a los agresores y que el ataque podría estar relacionado con rencillas previas por la disputa de la venta de sustancias ilícitas en la zona.

La Fiscalía General del Estado inició la investigación del caso para ubicar y detener a los dos presuntos responsables.