¡Por privación de la libertad y corrupción de tres menores en Rincón de Romos detuvieron a dos sujetos!

AGUASCALIENTES, AGS.- Dos sujetos fueron recluidos en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.) para enfrentar un proceso penal por los delitos que atentan contra la libertad de las personas y corrupción de menores e incapaces en agravio de tres víctimas menores de edad, a las que invitaron a una “fiesta” en Rincón de Romos, les dieron droga crystal y las mantuvieron retenidas por varias horas.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal rescataron a las víctimas y detuvieron a los dos sujetos, identificados como Edwin “N” y Jonathan “N”.

Los hechos que se les imputan sucedieron el miércoles 19 de noviembre de este año.

Las tres menores acudieron a un supuesto convivio citadas por Edwin y Jonathan y otro sujeto, viajando en un auto Honda Civic, con placas del entonces Distrito Federal, y dos motocicletas.

Los individuos las llevaron a un hotel ubicado en la intersección de las carreteras federales 22 y 45, en Rincón de Romos, donde consumieron crystal.

Jonathan les dio la droga a las tres menores y una de ellas les pidió a los sujetos que las dejaran retirarse, pero éste se negó y se colocó en la puerta de la habitación para impedirles salir, manteniéndolas en ese lugar las siguientes tres horas.

Los tres acusados, en el auto Honda, llevaron a las menores a una farmacia en el mismo municipio y en el trayecto una de ellas les pidió que las dejaran ir, pero Jonathan la amenazó diciéndole que no hiciera “show” ni pidiera ayuda.

Alrededor de las dos de la madrugada ya del jueves 20 de noviembre regresaron al hotel y las víctimas pidieron hablarles a sus padres, pero no les permitieron usar sus teléfonos celulares.

Hasta las dos de la tarde del mismo jueves los agentes ministeriales arribaron al hotel en busca de las tres menores y las rescataron, además de que arrestaron a Edwin y Jonathan.

Ambos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público y los consignó ante una jueza de Control, que resolvió su situación legal decretándoles el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva justificada por los dos delitos mencionados.

Además, fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.