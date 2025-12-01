¡Por privación ilegal de la libertad en Calvillo vincularon a proceso a un sujeto!

El acusado retuvo y amenazó a la víctima con arma de fuego

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, a través de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, obtuvo la vinculación a proceso en contra de Felipe “N” alias “Lipe”, señalado por el delito de privación ilegal de la libertad, luego de haber sido detenido en flagrancia por elementos policiales tras un operativo de auxilio.

Los hechos ocurrieron el 18 de noviembre de 2025, cuando la víctima acudió a un domicilio ubicado en una terracería de la carretera estatal número 17, en el municipio de Calvillo.

En el lugar se encontraba Felipe “N”, quien habría comenzado a comportarse de manera agresiva, reclamando diversas situaciones a la víctima y escalando su violencia hasta sacar un arma de fuego.

El ahora imputado golpeó la cabeza del agraviado con la pistola y realizó disparos al piso mientras le apuntaba directamente.

Cuando la víctima intentó retirarse, Felipe “N” le apuntó nuevamente y le dijo que no saldría de la vivienda, pues debía obedecer sus órdenes o de lo contrario le quitaría la vida.

Durante aproximadamente cuatro horas, la víctima permaneció retenida contra su voluntad.

En ese lapso, familiares del afectado llegaron al domicilio y solicitaron su liberación desde el exterior; sin embargo, el imputado respondió con amenazas de muerte hacia todos, impidiendo que la víctima saliera.

Momentos después arribaron elementos de la Guardia Nacional, quienes se identificaron mediante altavoz.

La víctima aprovechó para gritar solicitando ayuda y denunciando que se encontraba encerrada y amenazada con un arma.

En respuesta, el imputado presuntamente realizó más detonaciones antes de ocultar el arma.

Finalmente, los agentes ingresaron al inmueble, logrando asegurar al agresor y rescatar a la víctima.

Tras su detención en flagrancia, Felipe “N” alias “Lipe” fue presentado ante el agente del Ministerio Público, quien integró debidamente la carpeta de investigación para presentar al señalado ante la autoridad judicial correspondiente.

En la audiencia inicial, la jueza de Control calificó como legal su detención y determinó vincularlo a proceso, además imponerle la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.