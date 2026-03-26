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¡Por secuestro agravado de tres víctimas en Calera 33.4 años de prisión para un sujeto!

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ZACATECAS, ZAC.- El equipo de investigación adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto obtuvo sentencia condenatoria mediante procedimiento abreviado en contra de Daniel Héctor por el delito de secuestro agravado con una pena de 33 años 4 meses de prisión.

Los hechos se registraron en mayo de 2025 en el municipio de Calera, cuando Daniel Héctor, en complicidad con otras personas, privó de la libertad a tres víctimas, quienes fueron puestas en libertad posteriormente.

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