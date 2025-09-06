¡Por secuestro agravado de una víctima en Fresnillo dos sujetos fueron vinculados a proceso!

FRESNILLO, ZAC.- El equipo de investigación adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto logró la vinculación a proceso de Fidel “N” y Jacobo “N” por el delito de secuestro agravado.

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2019, cuando Fidel “N” y Jacobo “N”, en compañía de otros sujetos, privaron de la libertad a la víctima en Fresnillo, por quien exigieron una cantidad de dinero a los familiares a cambio de su liberación.