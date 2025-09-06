NoticiasZacatecas

¡Por secuestro agravado de una víctima en Fresnillo dos sujetos fueron vinculados a proceso!

Noticiero El Circo

FRESNILLO, ZAC.- El equipo de investigación adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto logró la vinculación a proceso de Fidel “N” y Jacobo “N” por el delito de secuestro agravado.

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2019, cuando Fidel “N” y Jacobo “N”, en compañía de otros sujetos, privaron de la libertad a la víctima en Fresnillo, por quien exigieron una cantidad de dinero a los familiares a cambio de su liberación.

También te puede gustar

¡Roberto Luévano Ruiz comenzó despidos masivos en la administración municipal de Guadalupe!

Noticiero El Circo

Se atiende reporte de hecho de tránsito terrestre con una persona fallecida en la carretera 45 norte

POLECIA 777

¡Los 6 sicarios del CJNG detenidos en Aguascalientes ya fueron identificados!

Noticiero El Circo