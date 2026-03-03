¡Por secuestro agravado inician otro proceso penal a un sujeto y una mujer!

La pareja ya contaba con sentencias previas por diversos delitos

ZACATECAS, ZAC.- El equipo de investigación adscrito a la Fiscalía de Alto Impacto logró la vinculación a proceso por secuestro agravado en contra de Perla Elizabeth “N” y Juan José “N”, a quienes se les impuso medida cautelar de prisión preventiva.

Cabe mencionar que los imputados ya cuentan con condenas previas que están cumpliendo por diversos delitos.

Los hechos se registraron en noviembre de 2021 en el municipio de Guadalupe, cuando los ahora vinculados, en compañía de otros sujetos, privaron de la libertad a una víctima, a quien mantuvieron en cautiverio para posteriormente privarla de la vida.