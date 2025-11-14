¡Por secuestro agravado sentenciaron a 100 años de prisión a una mujer en Zacatecas!

ZACATECAS, ZAC.- El equipo de investigación adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, obtuvo sentencia condenatoria mediante juicio oral en contra de María Esther “N” por el delito de secuestro agravado consistente en 100 años de prisión y reparación integral del daño.

En marzo de 2020, en el municipio de Guadalupe, la persona sentenciada mediante engaños llevó a las víctimas al lugar de cautiverio, siendo liberadas vía operativa por agentes de la Policía Estatal.