¡Por secuestro exprés agravado y robo calificado pareja fue vinculada a proceso en Fresnillo!

FRESNILLO, ZAC.- La Unidad de Delitos Graves de la Vicefiscalía Distrital de Fresnillo logró la vinculación a proceso por los delitos de secuestro exprés agravado y robo calificado en contra de Herlinda Marisol “N” y Eduardo “N”, a quienes se les impuso medida cautelar de prisión preventiva.

Los hechos ocurrieron en el mes de abril de 2023, en el municipio de Fresnillo.

Los ahora sentenciados, provistos por lo menos de un arma de fuego, amagaron y amarraron a la víctima, la ingresaron al domicilio, la amenazaron con causarle daño y se apoderaron sin consentimiento de los propietarios de objetos de valor.