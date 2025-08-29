¡Por secuestro y homicidio de dos víctimas sentenciaron a 140 años de prisión a un sujeto en Zacatecas!

ZACATECAS, ZAC.- Alejandro Daniel “N” y otros sujetos privaron de la vida a dos personas luego de mantenerlas en cautiverio al interior de un inmueble, en hechos que ocurrieron en agosto de 2023 en el municipio de Guadalupe.

Las diligencias realizadas por el equipo de investigación adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto permitieron conocer la identidad del responsable y lugar en donde se resguardaba para evitar ser detenido, lo que permitió su detención y puesta a disposición del juez de la causa.

Mediante juicio oral, el equipo de investigación obtuvo una sentencia condenatoria consistente en 140 años de prisión en contra de Alejandro Daniel “N” por el delito de secuestro agravado y una multa de más de un millón de pesos.