¡Por su participación en el “levantón” de tres víctimas en el Ejido Cumbres detuvieron a “El Cuervo”!

Las tres personas no han sido localizadas

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, a través de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de Ricardo “N” alias “El Cuervo” por su probable participación en delitos relacionados con la libertad de las personas.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el lunes 5 de enero de 2026, después de las 19:00 horas, cuando tres víctimas se encontraban al interior de un domicilio ubicado en la calle Sierra de las Garzas, en el fraccionamiento Ejido Cumbres, en el municipio de Aguascalientes.

Las investigaciones establecen que presuntamente Ricardo “N”, en compañía de dos personas más, privó de la libertad ambulatoria a las víctimas, a quienes habrían golpeado por un periodo de tiempo para posteriormente amarrarles las manos y obligarlas a subir a un vehículo de motor.

Una vez abordadas al automotor, las víctimas fueron trasladadas con rumbo desconocido, desconociéndose hasta este momento su paradero o suerte, motivo por el cual la Fiscalía Especializada inició las indagatorias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

Como resultado de las labores de investigación y seguimiento, agentes de la Policía de Investigación Criminal cumplimentaron una orden de aprehensión por reclusión en contra del imputado, toda vez que ya se encontraba interno en el centro penitenciario a disposición de un Juzgado de Control por diversos delitos.

El ahora imputado se encontraba sujeto a proceso por los ilícitos de amenazas, lesiones dolosas, allanamiento de morada y daño en las cosas doloso, situación que permitió ejecutar el mandamiento judicial emitido por la autoridad competente.

Durante la audiencia inicial, la jueza de Control valoró los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público y resolvió vincular a proceso a Ricardo “N”, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y justificada, además de fijar un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.