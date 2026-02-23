¡Por tentativa de homicidio doloso en la colonia Francisco Villa llevan a juicio a un sujeto!

ZACATECAS, ZAC.- La Unidad Especializada en la Investigación Mixta de la Vicefiscalía Distrital de Fresnillo logró la vinculación a proceso de Ángel Noé “N” por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, a quien se le impuso medida cautelar de prisión preventiva.

Los hechos ocurrieron en diciembre de 2025 en la colonia Francisco Villa, municipio de Fresnillo.

En ese lugar la víctima se encontraba sosteniendo una riña a golpes con otro individuo.

Mientras la víctima se hallaba en el suelo, Ángel Noé “N”, aprovechándose de que ésta se encontraba en desventaja, la agredió con un arma blanca, creyendo haberle causado la muerte con dicha agresión.

No obstante, la víctima fue trasladada oportunamente a recibir atención médica, circunstancia que impidió que perdiera la vida.