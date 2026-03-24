¡Por tentativa de homicidio, violencia familiar y daño en las cosas sujeto fue vinculado a proceso!

ZACATECAS, ZAC.- La Unidad de Delitos contra el Orden de la Familia y la Libertad Sexual del Distrito Judicial de la capital logró la vinculación a proceso por violencia familiar agravada, daño en las cosas y homicidio en grado de tentativa en contra de Hugo Alberto “N”, a quien se le impuso medida cautelar de prisión preventiva.

En marzo de 2026, en el municipio de Zacatecas, el imputado se encontraba en el domicilio de las víctimas, donde las agredió verbal y físicamente.

Intentó quemarlas y les arrojó piedras, causando destrozos en la propiedad y afectación emocional a las víctimas.