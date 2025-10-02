¡Por tentativa de homicidio y daño en las cosas sicario ya sentenciado enfrenta otro proceso penal!

FRESNILLO, ZAC.- La Unidad de Delitos Graves de la Vicefiscalía Distrital de Fresnillo logró la vinculación a proceso de Juan Manuel “N” por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y daño en las cosas, como medida cautelar se dictó prisión preventiva y se establecieron cuatro meses de investigación complementaria.

Cabe señalar que el ahora imputado Juan Manuel “N” cuenta con sentencias condenatorias previas por el mismo delito de homicidio calificado en grado de tentativa y homicidio calificado.

En enero de 2023, el imputado, acompañado de otro sujeto, llegó a la colonia Plan de Ayala portando al menos un arma de fuego.

En el lugar, donde se encontraba la víctima, el imputado disparó en varias ocasiones contra ella, grabando el acto delictivo con su teléfono, mientras su coautor conducía la unidad en la que se trasladaban.