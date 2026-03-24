¡Por tentativa de homicidio y lesiones calificadas inician proceso penal a sujeto!

FRESNILLO, ZAC.- La Unidad de Delitos Graves de la Vicefiscalía Distrital de Fresnillo logró la vinculación a proceso por tentativa de homicidio calificado y lesiones calificadas en contra de Néstor “N”, a quien se le impuso medida cautelar de prisión preventiva.

En enero de 2026, en el municipio de Fresnillo, el imputado en compañía de otros sujetos interceptó a las víctimas y las obligó a descender de su vehículo.

Posteriormente, agredió físicamente a una de ellas e intentó privar de la vida a la otra mediante disparos de arma de fuego.