¡Por tentativa de homicidio y lesiones con arma blanca a su mamá y a su hermano detuvieron a una mujer!

Los hechos ocurrieron la tarde del lunes 6 de abril en las inmediaciones del Parque San Fernando, luego de que a través del sistema de emergencias 911 se recibiera un reporte sobre personas lesionadas por objeto punzocortante.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer habría agredido con un objeto punzocortante a su hermano y a su madre, provocándoles diversas lesiones, por lo que se solicitó de inmediato la intervención de las autoridades.

Al arribar al lugar los oficiales brindaron apoyo, donde ya se encontraban otras unidades atendiendo la situación.

Tras recabar información en el sitio y realizar entrevistas con testigos, se obtuvo que la presunta responsable había huido con dirección al fraccionamiento San Fernando.

Derivado de un operativo de búsqueda en la zona los elementos ubicaron a una mujer con las características proporcionadas en el parque del mismo nombre, por lo que se procedió a darle alcance y emitir comandos verbales para su detención.

Durante la inspección corporal se le encontró en posesión de un objeto punzocortante con manchas de lo que aparentaba ser líquido hemático, por lo que fue asegurado como indicio.

La detenida fue trasladada a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para la elaboración de los informes correspondientes y posteriormente puesta a disposición de la autoridad competente, quien determinará su situación legal.