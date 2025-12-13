¡Por tentativa de violación en un parque en el Barrio San Pedro aprehenden a un sujeto!

OJOCALIENTE, ZAC.- Elementos de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con la Policía Municipal, atendieron de manera inmediata un reporte sobre una presunta tentativa de violación en el barrio San Pedro, del municipio de Ojocaliente.

Al arribar al lugar, los elementos se entrevistaron con una mujer, quien denunció que un masculino realizó tocamientos indebidos en su contra y que además sujetó a una menor de cinco años y le dio besos en la boca de manera forzada, vertiendo amenazas contra otra menor para evitar que informaran lo sucedido.

En el sitio, la víctima señaló directamente al presunto responsable, quien aún permanecía en un parque cercano.

Los elementos de las fuerzas de seguridad procedieron a informarle el motivo de su detención, resguardaron la integridad de las víctimas y activaron los protocolos establecidos para este tipo de hechos, priorizando la protección de niñas, niños y mujeres.

El masculino fue identificado como Juan Francisco “N”, de 42 años, y fue puesto a disposición de la autoridad competente para el seguimiento legal correspondiente.