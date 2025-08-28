¡Por tráfico de indocumentados en Zacatecas condenaron a dos sujetos a más de ocho años de prisión!

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Zacatecas, obtuvo del juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el estado, en juicio oral, sentencia condenatoria para Germán R., y Amado L., por el delito de tráfico de indocumentados.

El juez otorgó sentencia de ocho años seis meses de prisión y una multa de 518 mil 700 pesos, así como la suspensión de derechos civiles y políticos en contra de los imputados.

De acuerdo con la carpeta de investigación, dichas personas fueron detenidas por elementos de la Guardia Nacional en el mes de enero del año 2024, en el kilómetro 103+100 de la carretera 45 Aguascalientes-Zacatecas, tramo entronque las Arcinas-Osiris, cuando viajaban a bordo de un camión tipo redilas.

Al proceder a su revisión, los uniformados detectaron que Germán R., y Amado L., transportaban en el interior del camión a 23 personas de nacionalidad guatemalteca, de las cuales ocho de ellas eran menores de edad, que no acreditaron su legal estancia en el país y quienes tenían como destino el estado de Chihuahua.

Por estos hechos, el fiscal federal determinó llevar a dichas personas a audiencia de control de detención ante la autoridad competente, quien después de calificarla de legal vinculó a proceso y, posteriormente, mediante un juicio oral, otorgó la sentencia respectiva.