¡Por un feminicidio en Villanueva, Zacatecas, en Jalisco cayó un sujeto!

ZACATECAS, ZAC.- Bajo un trabajo de coordinación institucional entre las Fiscalías de Zacatecas y Jalisco, elementos de investigación lograron la detención de Luis “N”, sujeto señalado por su probable participación en un feminicidio.

Bajo la conducción de personal especializado de la Fiscalía de Género, Luis “N” es señalado como autor material de la privación de la vida de una mujer, cuyo cuerpo fue localizado el 27 de abril en el municipio de Villanueva.

Con motivo del cumplimiento de la orden de aprehensión, Luis “N” fue puesto a disposición del juzgado que lo reclama.