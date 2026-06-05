¡Por un fraude a cuatro víctimas por más de 800 mil pesos apresaron a un abogado!

ZACATECAS, ZAC.- La tarde del miércoles 3 de junio elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de José Pablo “N” por su probable responsabilidad en el delito de fraude.

La detención se derivó de una denuncia interpuesta ante la Unidad Especializada en Delitos de Fraude de la institución, investigación en la que cuatro víctimas sufrieron una afectación patrimonial que rebasa los 888 mil pesos de manera global, esto, tras adquirir terrenos y casas en un fraccionamiento inexistente en la capital del estado.

Debido a que el imputado no compareció a la citación del órgano jurisdiccional, la autoridad judicial lo declaró sustraído de la acción de la justicia y libró el mandamiento judicial correspondiente.

La FGJEZ precisó que la investigación es completamente ajena a las actividades formales del Colegio de Abogados Postulantes del Estado de Zacatecas.