¡Por un homicidio en la colonia Tecnológica capturaron y vincularon a proceso a dos sujetos!

ZACATECAS, ZAC.- La Vicefiscalía Distrital de Fresnillo, a través de la Unidad de Homicidios Dolosos, obtuvo vinculación a proceso en contra de Miguel “N” y Juan “N” por el delito de homicidio calificado, imponiendo prisión preventiva como medida cautelar.

Los hechos ocurrieron en marzo de 2023, en la colonia Tecnológica de Fresnillo, donde los imputados ingresaron a un domicilio y realizaron disparos de arma de fuego en contra de la víctima, ocasionando que perdiera la vida.