¡Por un homicidio en riña en el 2019 detuvieron en Aguascalientes a sujeto buscado en Guanajuato!

AGUASCALIENTES, AGS.- Elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes cumplimentaron una orden de aprehensión vigente en contra de Luis Alfredo “N”, quien era requerido por autoridades del Estado de Guanajuato por su probable responsabilidad en el delito de homicidio simple en modalidad de riña.

La detención se llevó a cabo sobre la carretera a San Luis Potosí, a la altura del kilómetro 18, en el municipio de El Llano, Aguascalientes, donde los agentes investigadores ubicaron y aseguraron al señalado, dando cumplimiento al mandato judicial emitido por la autoridad competente del estado vecino.

De acuerdo con las investigaciones, Luis Alfredo “N” era buscado por hechos registrados en el año 2019 en la ciudad de León, Guanajuato, donde presuntamente participó en una riña entre pandillas, durante la cual habría agredido con un arma blanca a la víctima, quien perdió la vida en el lugar como consecuencia de las lesiones sufridas.

Tras la comisión del delito, las autoridades iniciaron las labores de búsqueda del probable responsable, obteniendo información que permitió establecer que había cambiado de residencia con la finalidad de evadir la acción de la justicia, motivo por el cual se fortalecieron las acciones de localización en coordinación con diversas corporaciones.

Una vez cumplimentada la orden de aprehensión, el detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Investigación Criminal para la realización de los trámites legales correspondientes.

Posteriormente, fue entregado a elementos homólogos del Estado de Guanajuato, quienes efectuaron su traslado a esa entidad federativa para ponerlo a disposición de la autoridad judicial que lo requiere y continuar con el proceso penal en su contra.