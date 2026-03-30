¡Por un intento de robo en una notaría en Valle del Campestre capturaron a otro guardia de seguridad!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un presunto intento de robo se registró en una notaría ubicada en el fraccionamiento Valle del Campestre, donde un guardia de seguridad privada fue detenido tras ingresar sin autorización al inmueble.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió en un establecimiento localizado sobre Paseo de la Soledad número 502, propiedad del notario Gustavo Báez.

Fue el propio fedatario quien al revisar las cámaras de seguridad detectó la presencia de un individuo dentro del lugar, lo que lo llevó a alertar a las autoridades mientras se trasladaba al sitio.

Al llegar, Báez sorprendió al sujeto en el interior de la notaría y logró retenerlo hasta la llegada de elementos policiales, a quienes lo entregó para su detención.

Según la información preliminar, el detenido se desempeñaba como guardia de seguridad privada y presuntamente intentaba acceder a la caja fuerte del establecimiento.

Para ingresar, habría provocado diversos daños materiales en el inmueble.

El sospechoso fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes ya iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos.

Hasta el momento no se ha determinado si el incidente está relacionado con un posible intento de extorsión o si el individuo actuó por cuenta propia con la intención de cometer un robo.