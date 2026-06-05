¡Por un mega fraude con 200 víctimas capturaron a una mujer en Sombrerete!

SOMBRERETE, ZAC.- Pese a la alerta emitida el miércoles 3 de junio por la Fiscalía General de Justicia del Estado, una de las personas defraudadas por la supuesta empresa encuestadora Strategy & Co. advirtió que la presunta encargada de la oficina, Ana Rosa “N”, continuó exigiendo que siguieran haciendo sus depósitos.

Horas más tarde se confirmó la detención de la señalada y se informó que van 44 denuncias en este caso.

“María”, quien omitió su identidad por su seguridad, mencionó que a través de un grupo de WhatsApp Ana Rosa “N” alegó que supuestos hackers intentaban dañar las cuentas y sólo haciendo un nuevo depósito desde 11 mil 400 pesos, según el nivel que hubieran alcanzado los “socios”, podrían recuperar incluso el dinero que invirtieron desde el inicio.

Esta situación representó una burla para los afectados y para las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) que el miércoles instalaron un módulo especial para recibir las denuncias.

Además, expuso que Ana Rosa “N” insistió todo el día y “nos decía que urgía que depositáramos porque ese dinero les regresaría o desbloquearía todo el dinero acumulado para que se pudiera cobrar por parte de los encuestadores [es decir, los estafados]”.

María precisó que desde hace unos seis meses Strategy & Co. empezó a operar y a reclutar gente en la comunidad San Martín por conducto de dos familias conocidas.

Esta localidad, dijo, también resultó ser una de las más afectadas con lo que parece ser un mega fraude.

Indicó que luego supieron que en dicha localidad, donde los mineros recibieron utilidades de por lo menos 30 mil pesos en mayo, fue de los primeros lugares donde la supuesta empresa comenzó a operar y a reclutar gente.

“Cuando acordamos nos invitaron, nos ‘lavaron realmente el coco’ porque lo pintaban como una empresa que era real y, cuál, todo era una farsa”, señaló.

La afectada explicó que Strategy & Co. ofrecía como principal producto que sus integrantes realizaban encuestas de opinión, una tarea que debían realizar a diario con 10 o 12 preguntas.

Ahí se involucraba a refresqueras, instituciones bancarias y agencias de automóviles, por ejemplo.

“Lo hicieron muy bien para que la gente confiara en que sí era una empresa cierta, tenían mucha labia”.

Al aplicar una estrategia piramidal, la mayoría de los vecinos sabían sobre al menos nueve grupos de WhatsApp que se integraron “con más de mil miembros cada uno”.

Algunos, expresó María, tenían 890 o mil 6 miembros.

Remarcó que la propia Ana Rosa “N” les envió una captura de pantalla donde presumía haber cobrado 270 mil pesos, a fin de convencer a la gente de que las ganancias eran verdaderas.

Otra forma de acaparar interesados, reveló, era realizar reuniones en los domicilios de ambas familias de San Martín, una dirigida por Julio Solís.

“Y se veía que les iba bien, pues hacían reuniones a las que llevaban botanas y pastel para todos. El Día de la Madre hicieron también un convivio”.

De esta manera, continuó, Strategy & Co. logró su objetivo y “en San Martín ya no se platicaba de otra cosa más que de las encuestas”.

Al final, reconoció, sólo ganaban quienes reclutaron a la gente desde un inicio, los cuales aseguraban que cada mes recibían 20 mil pesos por todos los “encuestadores” que metían.

Recordó que ella se resistió a integrarse a Strategy & Co., pero después le pareció imposible resistirse ante la insistencia de sus reclutadores, las dos familias conocidas de la comunidad que, aseveró, también debería investigar la FGJE.

María compartió que el dinero que ella invirtió lo consiguió prestado, pues al inicio le ofrecieron empezar con 7 mil pesos.

Además, insistieron y la convencieron de depositar 22 mil más, prometiendo que entregarían bonificaciones que alcanzaban los 50 mil pesos, pero perdió 30 mil.

“La persona que me invitó me mandó mensaje diciéndome que estaban al momento dando un bono extra de 10 mil pesos más un subsidio extra, uno económico, uno educativo, y se suponía que este jueves yo iba a cobrar 32 mil pesos”.

“Nunca cobré nada, porque empezaron con sus justificaciones, según que les había caído auditoría”, comentó, luego de ello, dijo, fueron los supuestos hackers.

Tras revelarse la estafa, expresó que el estrés le está brotando por los ojos.

“Y uno nomás se quedó con la droga. Yo lo pedí prestado, fui una de las personas que conseguí el dinero, pero nos tocó la de perder, la de malas […]

“Hubo mineros que por andar en los niveles altos [de supuestas ganancias prometidas] metieron sus utilidades y perdieron”, añadió.

La afectada aceptó que fue un error haber caído en el engaño junto con varios integrantes de su familia. Así funcionaba la supuesta empresa en San Martín, así como en otras localidades, donde se integraba una primera persona y muchos agregaban al esposo o esposa, hijos o cuñados.

María advirtió que Ana Rosa “N” debe ser la clave, así como las dos familias que reclutaron personas en San Martín, para que la Fiscalía dé con los responsables.

“Ana Rosa daba la cara por parte de los que estaban detrás de los celulares y era quien les decía siempre que era una empresa legal y que contaba con todos los permisos”, insistió.

Aseveró que en las investigaciones es preciso no perder de vista a la señalada.

“La mentada Ana Rosa, la que estaba en la oficina de Sombrerete, todavía ayer nos estaba mandando mensajes diciendo que había ocurrido un error en el sistema”.

Compartió que, desde que se dio a conocer el fraude, muchos de los miembros comenzaron a reclamar el regreso de su dinero.

A Ana Rosa “N” y al marido les llovieron reproches, mentadas de madre y exigencias de que al menos devolvieran las inversiones.

Tras ello, el marido de la señalada optó por borrar a los miembros que los insultaban y los tachaban de rateros, luego bloqueó el grupo para evitar que hicieran comentarios.

“Mucha gente borró, otros se salieron”.

Ante el fraude de Strategy & Co., las víctimas con miles de pesos sólo quieren que los autores materiales e intelectuales paguen.

“No es justo que los malditos estafadores se vayan con nuestro dinero porque somos muchas personas afectadas”, recriminó María.

Alrededor de las 21 horas del jueves 4 de junio, la FGJEZ confirmó en un boletín que la aprehensión de Ana Rosa “N” por su probable participación en el fraude relacionado con la empresa Strategy & Co. Además, aseguró, “la imputada ya se encuentra a disposición de la autoridad jurisdiccional, quien resolverá su situación jurídica en las próximas horas”.

Derivado del caso, precisó que se han recibido hasta el momento 44 denuncias, por lo que reiteró la invitación a la ciudadanía que haya sido víctima de esta empresa a formalizar su denuncia.

Aunque, de acuerdo con el Ayuntamiento, hasta el miércoles se habían contabilizado hasta 200 afectados.