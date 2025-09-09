¡Por una ejecución sentenciaron a 15 años de prisión a un sujeto en Aguascalientes!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes logró una sentencia condenatoria de 15 años de prisión en contra de Martín “N” tras acreditarse su responsabilidad penal en el delito de homicidio doloso calificado ocurrido en agravio de una persona de sexo femenino en el municipio capital.

De acuerdo con lo establecido en el proceso, los hechos se registraron el 26 de septiembre de 2022, cuando el sentenciado, en compañía de dos masculinos, arribó al domicilio ubicado en la calle Puerto Dos Bocas, fraccionamiento Villas del Puertecito.

En ese lugar, privaron de la vida a la víctima al accionar un arma de fuego en su contra, provocándole lesiones que resultaron mortales.

Tras el conocimiento de los hechos, el agente del Ministerio Público inició la carpeta de investigación y encabezó las diligencias jurídicas y procesales necesarias para el esclarecimiento del caso.

Desde la judicialización y formulación de imputación, hasta la solicitud de las medidas cautelares, el representante social condujo el procedimiento con estricto apego a la ley, garantizando el respeto a los derechos de las partes involucradas.

Por su parte, los peritos especialistas del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales intervinieron en la recolección, análisis y dictamen de los indicios localizados en el lugar de los hechos. Su labor técnica y científica permitió acreditar la mecánica del delito, así como la correspondencia balística que vinculaba directamente al acusado con el arma de fuego utilizada para privar de la vida a la víctima.

De igual manera, los agentes de Investigación Criminal llevaron a cabo las indagatorias de campo, entrevistas y seguimiento de las líneas de investigación.

Gracias a su trabajo de inteligencia y recopilación de datos, fue posible identificar al responsable y presentarlo ante la autoridad judicial, asegurando así que enfrentara el proceso penal correspondiente.

Posteriormente, en la etapa de juicio oral, el agente del Ministerio Público presentó las pruebas obtenidas durante la investigación, mismas que fueron valoradas por el Tribunal de Enjuiciamiento.

Con base en los testimonios, peritajes y evidencias materiales se dictó la sentencia condenatoria en contra de Martín “N” al comprobarse su plena responsabilidad en los hechos.

El fallo judicial establece una pena privativa de la libertad de 15 años de prisión, así como el pago de 150 días de multa y la obligación de cubrir la reparación del daño material y moral en favor de las víctimas indirectas.