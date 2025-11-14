¡Por vender drogas en Jesús María “El Primo” y “El Colas” enfrentarán un proceso legal!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado informó que tras la celebración de la audiencia inicial por control de detención, la jueza de Control dictó auto de vinculación a proceso en contra de Miguel “N” alias “El Pri” o “El Primo”, y José Eliazar “N” alias “El Colas”, por su probable responsabilidad en el delito de contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en la hipótesis de posesión de narcótico con fines de comercio.

De acuerdo con los datos de prueba presentados por el agente del Ministerio Público, el 24 de octubre de 2025 los imputados fueron detenidos en el municipio de Jesús María por elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del municipio.

Durante la inspección realizada conforme a protocolo, los agentes presuntamente localizaron en posesión de los señalados diversos envoltorios de plástico transparente que contenían una sustancia granulada al tacto.

Posteriormente, el material asegurado fue analizado por un perito químico forense adscrito al Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales, quien determinó que la sustancia correspondía a clorhidrato de metanfetamina, hecho que se integró como prueba pericial dentro de la carpeta de investigación.

Tras analizar los datos de prueba expuestos, la jueza de Control determinó vincular a proceso a ambos imputados por su probable responsabilidad en los hechos señalados por la Representación Social.

Asimismo, se fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria, durante el cual la Fiscalía continuará con la integración de actos de investigación para fortalecer la teoría del caso.

Como medida cautelar y atendiendo a los riesgos procesales identificados, la autoridad judicial impuso prisión preventiva justificada, por lo que ambos imputados permanecerán privados de su libertad mientras continúa el proceso penal en su contra.