¡Por violación a una víctima en Aguascalientes sentenciaron a 20 años de prisión a sujeto!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sujeto fue sentenciado a 20 años de prisión tras ser declarado culpable por los delitos de violación y violación equiparada ya que durante el 2024 atacó a una víctima a punta de pistola en el municipio de Jesús María.

Se trata de Ricardo “N”.

Las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado revelaron que este sujeto consumó los ataques en la comunidad Los Ramírez, en J.M., a mediados del mes de abril y en mayo del año pasado.

El sujeto, además de ejercer violencia moral y psicológica, también amenazó con un arma de fuego a la víctima para someterla y poder consumar las agresiones sexuales.

El Ministerio Público recibió la denuncia de los hechos e integró una carpeta de investigación.

El acusado fue detenido por agentes de la Policía de Investigación Criminal en cumplimiento a una orden de aprehensión girada en su contra y vinculado a proceso por los dos delitos mencionados.

Al término del juicio las pruebas aportadas por el fiscal resultaron ser suficientes para demostrar la culpabilidad de Ricardo en los cargos que se le imputaban y por lo cual recibió una condena de 20 años de cárcel.

Además, tendrá que pagar 300 días multa y la reparación del daño a favor de la víctima.