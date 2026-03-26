¡Por violación equiparada a víctima con discapacidad intelectual sentenciaron a 6.8 años de prisión a sujeto!
SOMBRERETE, ZAC.- La Unidad de Investigación Mixta de Sombrerete obtuvo sentencia condenatoria mediante procedimiento abreviado en contra de Aquiles “N” por el delito de violación equiparada en perjuicio de una persona con discapacidad intelectual, se le impuso una pena de 6 años 8 meses de prisión.
Los hechos ocurrieron en julio de 2025 en el municipio de Sombrerete, cuando Aquiles “N”, aprovechando la posibilidad de estar a solas con la víctima, cometió los delitos por los que hoy fue encontrado penalmente responsable.