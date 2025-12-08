¡Por violación equiparada y abuso sexual agravado proceso penal a un sujeto!

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género logró la vinculación a proceso de Ramón “N” por el delito de violación equiparada y abuso sexual agravado en perjuicio de una persona, estableciendo dos meses de investigación.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Fresnillo, en julio de 2025, cuando el imputado llevó a cabo actos que constituyen en delitos de violación equiparada y abuso sexual agravado.