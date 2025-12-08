NoticiasZacatecas

¡Por violación equiparada y abuso sexual agravado proceso penal a un sujeto!

Noticiero El Circo

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género logró la vinculación a proceso de Ramón “N” por el delito de violación equiparada y abuso sexual agravado en perjuicio de una persona, estableciendo dos meses de investigación.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Fresnillo, en julio de 2025, cuando el imputado llevó a cabo actos que constituyen en delitos de violación equiparada y abuso sexual agravado.

También te puede gustar

Mujer que cuenta con una orden de aprehensión fue detenida en Rincón de Romos

POLECIA 777

¡En Aguascalientes detuvieron a adolescente con casi 10 kilos de marihuana!

Noticiero El Circo

¡En Guadalupe catearon casa de seguridad de una célula delictiva!

Noticiero El Circo