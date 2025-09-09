¡Por violación, violencia familiar y lesiones en Guadalupe colombiano fue sentenciado!

GUADALUPE, ZAC.- La Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género obtuvo sentencia condenatoria en contra de Franklin “N”, de origen colombiano, declarado responsable por los delitos de violencia familiar, violencia familiar grave, lesiones y violación en perjuicio de una persona.

Por hechos ocurridos en noviembre de 2024 en el municipio de Guadalupe, el Tribunal dictó una sentencia de nueve años cuatro meses y 16 días de prisión.

La Fiscalía General fue notificada de lo sucedido a través de una denuncia interpuesta por la víctima, que alertaba sobre posibles actos de violencia familiar.