¡Por violencia familiar y privación ilegal de la libertad a una mujer en Guadalupe a proceso un sujeto!

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género logró la vinculación a proceso de Azael Enrique “N” por los delitos de violencia familiar y privación ilegal de la libertad.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Guadalupe, en noviembre de 2024, cuando el imputado llevó a cabo agresiones verbales, psicológicas y físicas en contra de la víctima; asimismo, la retuvo en contra de su voluntad en la habitación de un motel.