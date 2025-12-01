¡Presunto corto circuito sería la causa de incendio en Bodega Aurrera Express del bulevar Guadalupano!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un incendio registrado en una tienda Bodega Aurrera Express ubicada sobre el bulevar Guadalupano, en el fraccionamiento La Florida, movilizó a cuerpos de emergencia y generó alarma entre vecinos que se encontraban en la zona.

Los hechos sucedieron este lunes, poco antes de las seis de la mañana.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro habría sido provocado por un presunto corto circuito dentro del establecimiento, lo que ocasionó la rápida propagación del fuego.

Elementos de Bomberos y Protección Civil acudieron al lugar para controlar las llamas y evitar que se extendieran.

No se reportaron personas lesionadas.

Las autoridades mantuvieron acordonada la zona mientras se realizaban las investigaciones correspondientes para determinar con precisión el origen del incendio y evaluar los daños materiales.