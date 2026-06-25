¡Proceso penal federal a sujeto detenido con arma de fuego y un artefacto explosivo!

ZACATECAS, ZAC.- Los datos de prueba aportados por la Fiscalía General de la República (FGR) derivaron en la vinculación a proceso y la prisión preventiva contra Jonathan “N” por su probable participación en los delitos de portación de arma de fuego, posesión de cartuchos y cargadores para arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y posesión de artefacto explosivo.

En la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Zacatecas, formuló las imputaciones correspondientes al demostrar que elementos de la Policía Estatal Preventiva detuvieron a Jonathan “N” con un arma de fuego, tres cargadores para arma de fuego y un artefacto explosivo de fabricación artesanal.

Jonathan “N” viajaba a bordo de una motocicleta en las inmediaciones de la zona Centro de la ciudad e intentó huir cuando se percató de la presencia de los elementos policíacos.

El Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación realizó las diligencias correspondientes y turnó el caso al juez, quien dictó la vinculación a proceso del ahora imputado.