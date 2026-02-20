¡Reconoce el secretario de Seguridad Pública Municipal, Gonzalo Pérez Zúñiga, que autoridades ministeriales investigan su posible vínculo con un homicidio!

Tras el asesinato de un joven cerca de su rancho, el titular de la SSPM, aclaró que sólo actuó como enlace para activar los servicios de emergencia

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, bajo la gestión de Manuel Alonso García, confirmó la existencia de una investigación por el homicidio de un joven de 25 años, identificado como Roberto García Muñoz.

El incidente ocurrió en los primeros minutos del 25 de abril de 2025 en la comunidad de Calvillito, donde la víctima recibió un disparo en la espalda mientras viajaba en una motocicleta.

El fiscal estatal señaló que al tratarse de un delito que se persigue de oficio, la Unidad de Homicidios mantiene la investigación abierta para esclarecer los hechos y dar con el o los responsables.

Respecto a los señalamientos que involucran al secretario de Seguridad Pública Municipal, Gonzalo Pérez Zúñiga, en el uso de su arma de cargo durante el evento, Alonso García indicó que es necesario revisar el expediente actualizado para determinar la probable relación del funcionario en la indagatoria.

Por su parte, el secretario Gonzalo Pérez Zúñiga explicó en entrevista que su nombre figura en la carpeta de investigación debido a que él fue el receptor del reporte del hallazgo de una persona sin vida.

Según su versión, un conocido de la zona que posee tierras en el lugar prefirió contactarlo directamente a él en lugar de llamar al número de emergencias 911.

El funcionario detalló que tras recibir el aviso se comunicó con el comisario y con personal de la Fiscalía para activar los protocolos correspondientes.

Pérez Zúñiga enfatizó que el homicidio ocurrió cerca de un rancho de su propiedad, pero aclaró que el cuerpo de la víctima fue localizado específicamente en el predio de la persona que le dio el aviso.

Asimismo, negó categóricamente que el hallazgo se diera dentro de su terreno, atribuyendo su involucramiento a la verificación que realiza la Fiscalía sobre por qué el testigo decidió notificarle a él personalmente.

Finalmente, la investigación continúa debido a que familiares de la víctima, particularmente un hermano que reside en Estados Unidos, han rechazado posibles acuerdos económicos y exigen que el caso se resuelva conforme a derecho.

El secretario de Seguridad Pública Municipal reiteró su apertura para colaborar con las autoridades y confirmar que su participación se limitó a la gestión del reporte ciudadano.