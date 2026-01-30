¡Reconoce Leo Montañez a empresas por la implementación de prácticas ambientales!

Se entregó la placa Huella Verde a empresas por estrategias de ahorro de agua, eficiencia energética, gestión de residuos, compras verdes y educación ambiental

AGUASCALIENTES, AGS.- El presidente municipal Leo Montañez reconoció a participantes destacados del programa “Huella Verde – Empresa Sustentable”, por la implementación en sus negocios de prácticas que contribuyen a cuidar el medio ambiente y los recursos naturales, en beneficio de la ciudadanía de Aguascalientes.

Leo Montañez agradeció el compromiso y empatía de quienes se han sumado a las acciones ambientalistas por ser un ejemplo para otros de cómo llevar una empresa con éxito, de cómo generar conciencia ambiental y unir más voluntades en favor del planeta, con acciones en sus negocios de separación y reciclaje de desechos, captación pluvial, ahorro de agua potable, recolección de materiales, talleres ambientales, reforestación, uso de energías limpias y luz led.

Se reconoció a las siguientes empresas en las categorías:

Ahorro de agua: Wyndham Garden Aguascalientes (Hotel Aguascalientes), 2×3 Carwash, Hielo Sanmarqueño, Mamalinda Restaurante y Fiesta INN Patio Aguascalientes

Eficiencia energética: Grupo San Pancho, Súper Carnicerías Gonvi, Cadena Comercial Oxxo, Hecort Manufactura, Hotel “Las Trojes” y Jugos y Chocos “Tony”

Gestión de residuos: Nissan Mexicana, Grupo Remex, Asociación de Centros de Verificación del Estado de Aguascalientes A.C., Ford Country Aguascalientes Colosio y Grupo Hidroregio Ambiental (Medios Con Valor)

Compras verdes: Decogarden, Bene Elohim Salón, Café Cálido y Volviendo al Origen

Educación ambiental: Colegio Entorno Comunidad Educativa, Zen-Que Terre, Ambientalia Mx y Hana

El regidor presidente de la Comisión de Ecología, Parques, Jardines y Panteones en el Ayuntamiento de Aguascalientes, Juan Antonio González Guerrero, se pronunció a favor de impulsar un desarrollo sostenible y responsable, con hábitos más saludables y promover la educación ambiental para prevenir contaminación.

Dijo que desde el Ayuntamiento apoyará aquellos proyectos que consoliden el cambio verde.

El secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Aldo Axel Rodríguez Benítez, felicitó a las empresas por ser agentes de cambio y resaltó que las acciones sostenibles y hábitos han arrojado resultados positivos demostrando que la sostenibilidad y rentabilidad pueden ir de la mano.

Con ello se ha evitado la emisión de 572 mil toneladas de CO2, el ahorro de 7.17 millones de litros de agua, el reciclaje de mil 35 toneladas de pet, papel y cartón, 1.7 toneladas de aluminio, 600 de chatarra, 214 de varios residuos, 2 millones de tapitas y la donación de mil 400 árboles de 5 metros de altura para reforestación en lugares donde se asegure su desarrollo.

Cada tonelada de papel que se recicló, evitó la tala de 17 árboles para producir esa cantidad de papel, el ahorro de 26 mil 500 litros de agua y la liberación de 3 metros cúbicos de espacio en el relleno sanitario San Nicolás.

En el evento, las diputadas Mirna Medina Ruvalcaba y Genny Janeth López Valenzuela integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático en la LXVI Legislatura del Congreso del Estado, así como el empresario Hugo Sandoval, socio de Grupo San Pancho, reconocieron la visión y programas que el presidente municipal Leo Montañez impulsa para unir esfuerzos entre la sociedad y las instituciones en el cuidado del entorno.

Se contó en esta ceremonia efectuada en el segundo patio de Palacio Municipal con la participación de los diputados locales Luis Salvador Alcalá Durán y Salvador Maximiliano Ramírez Hernández; el titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROESPA), Omar Plesent Sánchez; el secretario del Ayuntamiento Luis Enrique García López, así como integrantes del Ayuntamiento y alumnos de la Escuela Secundaria General número 6, acreedores al Premio Municipal de Cuidado al Medio Ambiente.