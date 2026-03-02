¡Reconoce Tere Jiménez a policías estatales y municipales por su valor y profesionalismo!

Se distinguió a un total de 21 policías estatales y de los municipios de Jesús María, San José de Gracia, Cosío y Rincón de Romos

Gracias por todo su esfuerzo y dedicación; quiero decirles que gracias a ustedes Aguascalientes sigue adelante: Tere Jiménez

Los apoyos económicos corresponden a los meses de enero y febrero del presente año

AGUASCALIENTES, AGS.- La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, entregó reconocimientos y estímulos económicos a policías estatales y municipales que destacaron por su valor y profesionalismo en el desempeño de sus funciones durante los meses de enero y febrero de este año, como parte de su compromiso de fortalecer y dignificar la labor policial.

“Gracias por todo su esfuerzo y dedicación; quiero decirles que gracias a ustedes Aguascalientes sigue adelante. Estos reconocimientos, más que un premio, son para agradecerles de parte de la ciudadanía, porque a pesar de las circunstancias que vivimos hace unos días, Aguascalientes salió adelante con fuerza, con determinación, con disciplina, con responsabilidad y sin miedo”, destacó la gobernadora.

Asimismo, dijo que gracias a la coordinación entre los tres niveles de gobierno Aguascalientes se mantiene como un estado seguro; “entre todos hacemos un gran equipo y tenemos una gran fortaleza: que es la paz y la tranquilidad; queremos que toda la gente siga trabajando y esforzándose todos los días, como se los hemos pedido, porque nosotros estaremos cuidando de todos ustedes”, subrayó.

Antonio Martínez Romo, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), dijo que estas acciones se enmarcan dentro del Eje 1: Fortalecimiento y Profesionalización Policial e Institucional del Plan Estatal de Seguridad y Justicia “Blindaje Aguascalientes”; comentó que en esta ocasión se reconoció a 21 miembros que prestan sus servicios en la Policía Estatal y en las Policías Municipales de Jesús María, San José de Gracia, Cosío y Rincón de Romos.

“La entrega de estos incentivos monetarios no es únicamente una medida administrativa, es una decisión estratégica que fortalece la seguridad pública desde su base más importante: su capital humano. La labor policial exige preparación constante, disciplina, valentía y un compromiso inquebrantable con la legalidad. Estos incentivos envían un mensaje claro: el mérito, la eficacia y el profesionalismo sí se reconocen”, precisó.

El presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro, reconoció el trabajo de las y los policías, así como el liderazgo de la gobernadora Tere Jiménez para mantener una coordinación permanente entre las corporaciones federales, estatales y municipales.

“Eso no podría ser una realidad si no se cuenta con un liderazgo, si no se cuenta con alguien que esté empujando todos los días, que nos esté recordando que no podemos bajar la guardia ni un solo minuto. Vamos a seguir trabajando cada quien, desde nuestra trinchera, para que Aguascalientes siga siendo el Gigante de México”, apuntó el alcalde.

A nombre de las y los policías que fueron distinguidos, Dalia Stephanía Escareño Canseco, integrante de la Policía Estatal, destacó la sensibilidad de la gobernadora Tere Jiménez por reconocer el trabajo de las corporaciones policíacas y por impulsar mejores condiciones para ellos y sus familias.

“Gracias a la gobernadora Tere Jiménez por su firme compromiso con la seguridad pública. Agradecemos la entrega de estos estímulos económicos, porque representan el reconocimiento institucional al valor, la disciplina, la preparación y el compromiso de cada uno de nosotros con la ciudadanía; saber que ese esfuerzo es valorado, fortalece la moral, dignifica la labor policial y nos motiva a seguir actuando con determinación, legalidad y honor”, sostuvo.

En el evento que se realizó en el segundo patio del Palacio de Gobierno también estuvieron presentes Álvaro Javier Juárez Vázquez, comandante de la 14/a. Zona Militar; Rey David Quiroz Pavón, jefe de Coordinación Policial Estatal de la Guardia Nacional; Manuel Alonso García, fiscal general del Estado; Karla Martorell Moya, coordinadora de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Aguascalientes; Gonzalo Pérez Zúñiga, secretario de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes; Óscar López, director operativo de la SSPE; Salvador Ortiz, jefe de Estado Mayor de la SSPE; Yasmani López, comandante de la Policía de Carreteras de la SSPE; Arturo Martínez, director de Movilidad de la SSPE; Lucero Espinoza Vázquez, presidenta municipal de Pabellón de Arteaga; Laura Araceli González Reyes, presidenta municipal de San José de Gracia; Margarita Gallegos Soto, presidenta municipal de San Francisco de los Romo; Francisco Javier Domínguez López, presidente municipal de Cosío, y César Medina, presidente municipal de Jesús María.