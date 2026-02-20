¡Refuerza César Medina la seguridad en el Río San Pedro con nueva iluminación y rescate de espacios públicos!

Se instalaron 30 luminarias para eliminar zonas oscuras y brindar mayor tranquilidad a las familias

JESÚS MARÍA, AGS.- El Gobierno Municipal de Jesús María, encabezado por el presidente municipal César Medina, llevó a cabo la instalación de 30 nuevas luminarias en el circuito del Río San Pedro, una acción que atiende directamente las solicitudes de la ciudadanía y que hoy permite contar con entornos más seguros, visibles y dignos para la convivencia, siendo esta una parte de la estrategia integral, la cual tiene como objetivo principal fortalecer la seguridad y recuperar los espacios públicos del municipio.

Durante un recorrido por la zona, el alcalde destacó que el compromiso con los ciudadanos es claro, por eso es que en Jesús María las palabras se vuelven resultados, por lo que tras las jornadas de limpieza realizadas en este punto, se detectaron áreas con baja visibilidad que representaban un riesgo para quienes diariamente utilizan este espacio para caminar, hacer ejercicio o convivir en familia.

“Cuando un espacio público se ilumina, se limpia y se vuelve a llenar de vida, también se fortalece la seguridad. Ese es el modelo que estamos impulsando en Jesús María: prevención, cercanía y resultados”, subrayó.

Las nuevas luminarias fueron colocadas en puntos estratégicos desde el acceso al circuito y a lo largo del perímetro, sustituyendo esquemas anteriores que habían sido vandalizados y que no garantizaban la iluminación necesaria.

Con ello se mejora de manera significativa la imagen urbana y se generan condiciones que inhiben conductas indebidas.

El titular de Servicios Públicos, Enrique Barba, explicó que esta intervención forma parte de un plan permanente para modernizar el sistema de alumbrado y responder a las necesidades reales de la población, priorizando los espacios donde existe mayor afluencia de personas.

Gracias al rescate del parque del Río San Pedro y al reforzamiento del alumbrado, hoy se registra mayor presencia de familias y usuarios, lo que contribuye directamente a la prevención del delito mediante la apropiación ciudadana de los espacios públicos.

Estas acciones se integran a la política de seguridad del Gobierno Municipal, que combina infraestructura urbana, servicios públicos eficientes y participación social, consolidando a Jesús María como un municipio más ordenado, seguro y con mejor calidad de vida.

Finalmente, el presidente municipal reconoció el trabajo del personal de Servicios Públicos, del Cabildo y la confianza de la ciudadanía, y reiteró que su administración continuará llevando obras y acciones a cada rincón del municipio.